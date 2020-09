Tome publica 60 monografías académicas de acceso abierto libremente disponibles

TOME initiative

Association of American Universities, Association of Research Libraries, y la Association of University Presses lanzaron Tome (Toward an Open Ecosystem offsite) en 2018 como un proyecto piloto de cinco años para cambiar el panorama de la publicación de libros académicos. Bajo la iniciativa, 21 colegios y universidades se han comprometido a otorgar subvenciones de 15,000 dólares para la edición de monografías, y 66 editoriales universitarias han acordado producir ediciones digitales de acceso abierto de los libros, otorgarles licencias bajo las licencias Creative Commons y depositar los archivos en repositorios abiertos.

El objetivo de TOME es propiciar el cambio en la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades a la web abierta, donde puede integrarse completamente en la red más amplia de investigación científica basada en la web. Los 60 libros publicados bajo la iniciativa hasta la fecha cubren una amplia gama de temas en muchas disciplinas, que incluyen arquitectura, arte, historia, retórica, crítica literaria, filosofía, ciencias políticas, antropología, estudios étnicos, estudios de género, estudios de medios y sociología.

Tome está en la web en https://www.openmonographs.org/