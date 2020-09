IFLA: Bibliotecas y derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva: Crear conciencia, proporcionar acceso a la información y los conocimientos

IFLA: Libraries and Women’s Rights to Sexual and Reproductive Health: Building Awareness, Providing Access to Information and Knowledge, IFLA, 2020

Garantizar el acceso de las mujeres a la información sobre salud sexual y reproductiva, especialmente en situaciones de crisis, es una tarea vital de derechos humanos y desarrollo sostenible. Las bibliotecas están trabajando para crear conciencia y conocimiento sobre el SRHR de las mujeres para ayudar a hacer esto realidad.

La IFLA ha presentado una respuesta al llamamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que haga aportaciones sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Las bibliotecas de todo el mundo están trabajando para aumentar la conciencia y el conocimiento sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SRHR – sexual and reproductive health and rights) de las mujeres, ayudando a cumplir sus derechos fundamentales a la salud y al acceso a la información.

Como parte de su misión de ofrecer un acceso equitativo al conocimiento y la información, las bibliotecas ayudan a garantizar que las mujeres y las niñas puedan adquirir, comprender y utilizar la información sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Basándose en las experiencias de diferentes bibliotecas en este campo, la IFLA ha preparado una propuesta para este llamamiento a contribuciones, destacando varias buenas prácticas y consideraciones clave.

En esta presentación se analiza:

La función de los servicios básicos de biblioteca (acceso a los cursos impresos y electrónicos pertinentes, servicios de información, acceso público a Internet) para garantizar el acceso de las mujeres y niñas a la información sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Iniciativas específicas basadas en las bibliotecas diseñadas para aumentar la conciencia y el conocimiento de los SRHR, especialmente las iniciativas centradas en las niñas y mujeres de grupos demográficos más vulnerables.

Ejemplos de asociaciones que trabajan para ampliar el acceso a la información y los servicios de SRHR a través de las bibliotecas.