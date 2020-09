Aprovechar al máximo la tecnología para el aprendizaje y la capacitación en América Latina (OCDE)

Making the Most of Technology for Learning and Training in Latin America. Paris: OCDE, 2020

Texto completo

La digitalización está transformando el mundo del trabajo y las sociedades, y creando oportunidades para aprender y desarrollar habilidades en nuevas formas, tiempos y lugares. La adopción y el uso de las tecnologías digitales pueden ayudar a los países de América Latina a cerrar la brecha de habilidades con las economías más avanzadas. Aprovechar al máximo la tecnología para el aprendizaje y la formación en América Latina demuestra cómo los países de la región pueden aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para el desarrollo de aptitudes en las escuelas y en todas las etapas de la vida. Identifica las barreras para acceder a la infraestructura de las TIC y las limitaciones de conectividad en América Latina, y ofrece recomendaciones sobre cómo pueden superarse para garantizar que todos los estudiantes y ciudadanos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías para el aprendizaje. El informe explora la relación entre el uso de la tecnología en la educación inicial y el rendimiento de los estudiantes en América Latina, y la forma en que las políticas pueden apoyar mejor a los maestros a medida que las herramientas digitales entran en sus aulas. La digitalización ofrece nuevas oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y este informe examina el potencial de la educación abierta y los MOOC para llegar a los adultos que más necesitan formación en los países latinoamericanos.