Incorporación de trabajadores sociales a las bibliotecas para conectar mejor los servicios y recursos bibliotecarios con las necesidades de la comunidad

La Biblioteca Pública del Condado de Cincinnati y Hamilton está buscando un nuevo trabajador social para ayudar en sus esfuerzos de conectar al público con los recursos. “El trabajo social en las bibliotecas es un campo en crecimiento en las bibliotecas de todo el país”, dijo David Siders, el coordinador de participación cívica de la biblioteca. “La pobreza generacional, la falta de salarios dignos. La necesidad de viviendas asequibles. Somos muy conscientes de esas cuestiones”.

Siders trabaja diariamente con los miembros de la comunidad, y trabajará junto a la persona que la biblioteca elija como su nuevo trabajador social. Siders dijo que la persona que desarrolle ese papel proporcionará una inestimable ayuda en la búsqueda y ayuda a la gente necesitada. “Creemos en la autodeterminación, por lo que queremos escuchar a la gente y saber de ellos y ayudarles a conectarse con los servicios”, dijo.

El trabajador social de la biblioteca conectará a los miembros de la comunidad con los servicios de agencias externas a la biblioteca, como la Cincinnati Scholar House, un programa que ofrece alojamiento subvencionado para padres solteros inscritos en la educación post-secundaria.

“Tenemos nuestros servicios, nuestros recursos, tenemos nuestro equipo en el lugar”, dijo el director de la Casa de Becas Rainie Moody. “Pero no lo sabemos todo, así que necesitamos conectar mejor con nuestra comunidad. Necesitamos saber como conectarla mejor con nuestros recursos conectar otros recursos”.

El personal del centro de información virtual de la biblioteca ha continuado recibiendo llamadas del público durante la pandemia desde sus casas. “Recibimos cientos de llamadas al día”, dijo Siders. “Intentamos proporcionar una sensación de normalidad a la gente tanto como fue posible con nuevas preguntas sobre el desempleo repentino: ‘¿Cómo me afecta la ley CARES*? ¿cómo solicito el desempleo?'”

*La Ley CARES proporciona una ayuda económica rápida y directa a los trabajadores y familias estadounidenses, a las pequeñas empresas y preserva los puestos de trabajo para las industrias estadounidenses.