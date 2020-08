¿Qué pueden hacer las humanidades por la ciencia de datos? Libro blanco

McGillivray, Barbara et al. (2020). The challenges and prospects of the intersection of humanities and data science: A White Paper from The Alan Turing Institute, 2020

El nuevo libro blanco hace recomendaciones clave para la investigación en la intersección de las dos disciplinas y explora el gran potencial de nuevas investigaciones innovadoras en la intersección entre las disciplinas de ciencia de datos y humanidades y ofrece recomendaciones clave para financiadores, instituciones académicas e investigadores.

Las herramientas digitales y la ciencia de datos presentan muchas oportunidades que podrían transformar la investigación en humanidades. Al mismo tiempo, las humanidades, disciplinas académicas que estudian aspectos de la sociedad y la cultura humanas, también tienen el potencial de transformar la investigación en ciencia de datos. Este debería ser un intercambio bidireccional de enfoques y conocimientos. El nuevo documento define el panorama actual de la investigación en humanidades digitales del Reino Unido y reflexiona sobre lo que implica la investigación basada en datos dentro de las humanidades. También destaca una serie de recomendaciones sobre cómo estas dos comunidades pueden trabajar juntas de manera más fácil y mejor para aprovechar todo el potencial del trabajo interdisciplinario.

El documento describe recomendaciones en siete áreas en dos temas para apoyar y promover la investigación interdisciplinaria en ciencia de datos y humanidades, que incluyen:

Proceso de investigación

Marcos metodológicos y culturas epistémicas : Desarrollar marcos / terminología metodológicos comunes y fomentar un uso más amplio de protocolos de investigación compartidos en estas áreas. Mejores prácticas en el uso y evaluación de herramientas computacionales : Utilizar prácticas que aseguren la transparencia y apertura en la investigación y programas de capacitación para ayudar a elegir las herramientas computacionales más adecuadas en la investigación en humanidades. Investigación reproducible y abierta : promueva la investigación transparente y reproducible en las humanidades, incluidos datos, código, flujos de trabajo, entornos computacionales, métodos y documentación.

Facilitadores y estructuras de apoyo