Baena Paz, Guillermina. Metodología de la investigación_ serie integral por competencias. Grupo Editorial Patria, 2017

Desde hace varios años tengo la certeza de que a la metodología la han vestido con El traje de emperador; cubierta con un lenguaje abstracto, con diversas nomenclaturas, clasificaciones arbitrarias, téminos filosóficos que llevan por caminos densos y confusos al aprendiz de investigador. Tenemos suerte si quien se inicia en la investigación no se vuelve aprendiz de brujo desatando fuerzas que nopueda controlar.

De una vez y para siempre dejamos constancia de que la metodología se puede aprender, está al alcance de todos y puede ser hasta divertida, quitémosle la sobriedad y penetremos a ese mundo.

Te invito a vivir una aventura. La puedes hacer tan divertida como quieras, pero también aburrida, entonces ten cuidado, porque no aprenderás y te sentirás incómodo. La recomendación es que pienses en la eterna e innata curiosidad que tenemos como seres humanos, todo nos interesa —o nos debe interesar— todo queremos saber, qué pasaría si… qué pasa si… Aprovecha esa inquietud y lánzate a la aventura. Te vamos a decir cuáles son los caminos más cortos y cuáles son las maneras en que puedes hacerlo ordenada y sistemáticamente.

En la medida que te adentres al texto debes estar alerta ante algunos aspectos: El vocabulario, si alguna palabra no la entiendes búscala de inmediato —no dejes para mañana lo que puedas aprender hoy— o pregunta su significado a quien más confianza le tengas. Detecta tus hoyos negros o lagunas de conocimiento, algunos temas los has estudiado en otras asignaturas y en otros momentos escolares, si no es así, procura estudiarlos —revisa tus libros anteriores, busca en otros, abre Wikipedia, pero por ningún motivo permitas vacíos de comprensión (o lo haces ahora, o los tendrás para siempre).

Evita el memorismo, no te aprendas de memoria las definiciones o explicaciones. Privilegia la comprensión de lo que estás estudiando. Aquí no hay recetas, debes entender las causas de los procedimientos que se exponen, tener tu propio estilo para aplicar las técnicas y métodos de investigación.

Por último, recuerda que como profesional y como científico tienes un compromiso social: la ciencia debe estar al servicio de la humanidad.