¿Los nuevos temas de investigación atraen más citas? Una comparación entre 25 categorías temáticas de Scopus

Mike Thelwall, Pardeep Sud. Do New Research Issues Attract More Citations? A Comparison Between 25 Scopus Subject Categories. Journal of the Association for Information Science and Technology

DOI: 10.1002/asi.24401

Encontrar nuevas formas de ayudar a los investigadores y gestores a comprender los campos académicos es una tarea importante para los científicos de la información. Dada la importancia de la investigación interdisciplinaria, es esencial ser consciente de las diferencias disciplinarias en aspectos de la erudición, como la importancia de los cambios recientes en un campo del conocimiento.

Este documento identifica cambios potenciales en 25 categorías de temas mediante una comparación de términos de palabras en títulos de artículos, palabras clave y resúmenes en 1 año en comparación con los 4 años anteriores.

La influencia académica de los nuevos temas de investigación se evalúa indirectamente con un análisis de citas de artículos que coinciden con cada término de tendencia. Si bien las palabras relacionadas con el tema dominan los términos principales, el estilo, el enfoque y los cambios de idioma también son evidentes.

Así, como se refleja en Scopus, los campos evolucionan a lo largo de múltiples dimensiones. Además, mientras que los artículos que explotan nuevos temas suelen ser más citados en algunos campos, como la Química Orgánica, normalmente se citan menos en otros, incluida la Historia. Las posibles causas de los nuevos problemas que se citan menos incluyen factores temporales impulsados ​​desde el exterior, como brotes de enfermedades, y decisiones temporales impulsadas internamente, como un énfasis deliberado en un solo tema (por ejemplo, a través de un número especial de una revista)