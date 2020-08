La Biblioteca Pública de Cincinnati lanza un nuevo programa para ayudar a los niños con el aprendizaje remoto

Cincinnati Public Library of Hamilton County launches new program to help CPS kids with remote learning

La Biblioteca Pública de Cincinnati del condado de Hamilton está interviniendo para ayudar a los estudiantes al brindar una opción de aprendizaje remoto en medio de la pandemia de COVID-19.

A través de un programa llamado “Homework Help” (Ayuda con las tareas), las familias y los estudiantes obtendrán la ayuda que necesitan del personal de la biblioteca para hacer la transición al aprendizaje remoto.

“Lo que queremos hacer es ayudar a las familias, los niños y los estudiantes a pasar de la forma en que tendríamos el aprendizaje en persona a este nuevo mundo remoto, y eso comienza con asegurarnos de que puedan conectarse a su dispositivo y a cualquier plataforma que su escuela este eusando”, dijo la directora de la biblioteca Paula Brehm-Heeger.

A partir del lunes, los estudiantes podrán venir a la biblioteca por espacios de tiempo de dos horas a partir de las 10 am hasta que la biblioteca cierre a las 6 pm.

Los miembros del personal de la biblioteca que se especializan en tecnología estarán disponibles para ayudar a apoyar a las familias.