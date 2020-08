Temas y pronósticos futuros para bibliotecas de investigación y tecnologías emergentes

Calvert, Scout. Future Themes and Forecasts for Research Libraries and Emerging Technologies. Edited by Mary Lee Kennedy, Clifford Lynch, and John O’Brien. Association of Research Libraries, Coalition for Networked Information, and EDUCAUSE, August 2020. https://doi.org/10.29242/report.emergingtech2020.forecasts.

Como parte de la iniciativa conjunta ARL-CNI-EDUCAUSE para promover el impacto de las bibliotecas de investigación en un mundo moldeado por tecnologías emergentes , esta publicación informa sobre dos talleres por invitación con expertos en aplicaciones de aprendizaje e investigación de dichas tecnologías. Los talleres, que se llevaron a cabo en la primavera de 2020, se enfocaron en identificar futuros probables para asociaciones con bibliotecas.