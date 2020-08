Mejores prácticas de modelos de libros de marcado de Recursos Educativos Abiertos

Marking Open and Affordable Courses: Best Practices and Case Studies. Editado por Michelle Reed, Jessica Kirchner y Sara Hare. London. SPARC, 2020

ePub

PDF

Mobi

Cada vez más, las universidades están eligiendo, o están obligadas por la ley estatal, a informar a los estudiantes qué cursos del campus utilizan recursos educativos abiertos u otros materiales de bajo costo. Un nuevo libro muestra cómo configurar un sistema viable que facilite a los estudiantes encontrar clases con materiales gratuitos.

Marking Open and Affordable Courses: Best Practices and Case Studies se publicó en mayo en una plataforma en línea gratuita. Editado por Michelle Reed, Jessica Kirchner y Sara Hare, el libro ofrece un análisis de la tecnología, la legislación y el cambio cultural necesarios, y estudios de casos para ilustrar el proceso. Está diseñado para gestores, bibliotecarios, instructores, y otras personas interesadas en recursos asequibles.