La Internet de los cuerpos está aquí: abordar los nuevos desafíos a la gobernanza tecnológica

Los recientes avances tecnológicos han marcado el comienzo de una nueva era de la “Internet de los cuerpos” (IoB), con un número sin precedentes de dispositivos y sensores conectados que se colocan o incluso se implantan e ingieren en el cuerpo humano.

IoB genera enormes cantidades de datos biométricos y de comportamiento humano. Esto, a su vez, está impulsando la transformación de la investigación y la industria de la salud, así como otros aspectos de la vida social, como la adopción de IoB en entornos laborales o la provisión de nuevas opciones de entretenimiento, todo con notables innovaciones basadas en datos. y beneficios sociales.

Sin embargo, IoB también plantea nuevos desafíos para la gobernanza de datos que se refieren no solo a la privacidad y la autonomía individual, sino también a nuevos riesgos de discriminación y prejuicio en el empleo, la educación, las finanzas, el acceso al seguro médico y otras áreas importantes para la distribución de recursos sociales.