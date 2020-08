Los bibliotecarios de Los Ángeles trabajaron como rastreadores durante el cierre de bibliotecas por la pandemia

Elise Solé. How librarians became secret weapons in fight against coronavirus. Yahoo Life John

Con muchas bibliotecas cerradas u ofreciendo servicios limitados en una pandemia, muchos bibliotecarios han encontrado una salida útil para sus habilidades de búsqueda de hechos: el voluntariado como rastreadores de contactos para ayudar a rastrear la propagación de COVID-19.

Los bibliotecarios que son empleados de la ciudad pueden ser llamados para ayudar con desastres relacionados con el clima o incluso eventos como el bioterrorismo, le dice a Yahoo Life John Szabo, el bibliotecario de la ciudad de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. “Cuando nos contratan, firmamos un documento reconociendo el potencial de un desastre, pero en marzo el alcalde de Los Ángeles declaró que todos los empleados de la ciudad podrían ser llamados para ayudar”.

Hay oportunidades de voluntariado en refugios para personas sin hogar, distribución de comidas en la ciudad o horas virtuales de cuentos para niños. Pero algunos miembros del personal de las bibliotecas de California, Carolina del Norte y Nueva York se han convertido en “rastreadores de contacto” , que trazan la ruta de exposición después de que un individuo diera positivo en una prueba de una enfermedad infecciosa con el objetivo de prevenir una mayor transmisión.

El rastreo de contactos es una estrategia de prevención que requiere pruebas accesibles, una base de datos de resultados positivos de las pruebas de los departamentos de salud del condado e investigadores de casos (ya sean enfermeras o rastreadores) que llaman a las personas infectadas para solicitar listas de personas con las que tuvieron contacto cercano.

Los rastreadores trabajan en las líneas telefónicas, pidiendo a las personas expuestas que se pongan en cuarentena durante 14 días, el período de incubación de COVID-19.

En mayo, los Centros para el Control de Enfermedades elogiaron el rastreo de contactos como una intervención “probada y verdaderamente eficaz” junto con la identificación y el aislamiento tempranos de casos.

Los bibliotecarios son ideales para el rastreo de contactos porque somos buenos en el servicio al cliente y la gestión de crisis.