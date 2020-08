Decisiones sobre el ciclo de vida para los datos biomédicos

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. Life Cycle Decisions for Biomedical Data: The Challenge of Forecasting Costs. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25639.

Texto completo

La investigación biomédica da como resultado la recopilación y el almacenamiento de conjuntos de datos cada vez más grandes y complejos. Preservar esos datos para que sean detectables, accesibles e interpretables acelera el descubrimiento científico y mejora los resultados de salud, pero requiere que los investigadores, curadores de datos y archiveros de datos consideren la disposición a largo plazo de los datos y los costos de preservar, archivar y promover acceso a ellos.