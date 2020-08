¿Por qué las bibliotecas fueron un salvavidas para las personas mayores durante el confinamiento?

Why Libraries Are a Lifeline for Seniors During COVID. I love Libraries, 2020

La pandemia de coronavirus ha sido particularmente dura para las personas mayores, que enfrentan un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y, como resultado, a menudo están socialmente aisladas. Las bibliotecas, que siempre han jugado un papel crucial en el apoyo a los adultos mayores en sus comunidades, han estado a la altura de las circunstancias: han estado proporcionando información y conexión humana a los ancianos mientras mantienen el distanciamiento social.

Desde el comienzo de la pandemia, las bibliotecas han ofrecido clubes de lectura virtuales y otros programas a través de plataformas como Zoom y Facebook Live; aún así, es posible que muchas personas mayores no tengan acceso a Internet en casa o no se sientan cómodas navegando. Para dar la bienvenida a todos en sus comunidades, muchas bibliotecas también ofrecen programas por teléfono, donde cualquiera puede marcar una línea de teleconferencia y disfrutar de la interacción social que tanto necesita.

Algunas bibliotecas también han establecido programas de amigos por correspondencia para ayudar a las personas mayores locales a conectarse con el mundo exterior durante este tiempo de aislamiento.

La Biblioteca Pública del Condado de Jefferson ha estado implementando lo que describen como “programas de llamadas” durante algunos años. A diferencia del formato clásico de acceso telefónico, los programas de llamadas permiten la interacción en vivo de hasta 100 usuarios en una sola llamada. Así, las bibliotecas de todo el país están encontrando que el teléfono es una herramienta de programación sólida durante la pandemia de COVID-19. Muchas de estas personas no tienen acceso a Internet, por lo que una llamada telefónica es realmente la mejor y única alternativa para ellos.

La Biblioteca Pública del Condado de Washington ha ofrecido historias por teléfono y en su sitio web contando con lectores voluntarios. La biblioteca no puede rastrear la cantidad de llamadas que ingresan a su línea Dial-A-Story, pero desde que la biblioteca cerró, han visto cómo aumenta la actividad del sitio web.

La Biblioteca Pública de Portsmouth en New Hampshire ha albergado programas remotos sobre jardinería y recolección de plantas; La Biblioteca Pública de Sausalito de California se ha asociado con un terapeuta de alimentos local para ofrecer clases virtuales enfocadas en cocina y nutrición.

La Biblioteca Pública de Park Ridge en Illinois se ha vuelto particularmente creativa al trabajar para levantar el ánimo de las personas mayores y otras personas en su comunidad. Lanzaron la Línea de la biblioteca, un número de teléfono que cualquiera puede marcar para escuchar una canción grabada, un acertijo o un mensaje del personal con los miembros de la biblioteca. Cada día, un miembro del personal diferente crea una grabación basada en un tema de su elección que refleja los diversos intereses de los bibliotecarios y la comunidad a la que sirven.

Este servicio ha demostrado ser una forma valiosa de mantener conectados a los miembros de la comunidad, especialmente a las personas mayores locales que no disponen de acceso a un ordenador o teléfono móvil en casa; para que tengan una experiencia gratificante de llamadas desde un teléfono fijo.

Así las bibliotecas se han convertido en “ventanas a la vida” para aquellas personas que se encontraban solas durante el confinamiento en sus hogares. Esta iniciativa refleja el mayor compromiso de las biblioteca de mantenerse en contacto con los usuarios, incluso cuando no pueden pasar tiempo juntos de manera presencial.