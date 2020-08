Bibliotecarios como diseñadores y formadores de cursos en línea

“Librarians as Online Course Designers and Instructors,” edited by Lucy Santos Green. Library Technology Reports (vol. 55, no. 4), 2019

En este número de Library Technology Reports (vol. 55, no. 4), “Bibliotecarios como diseñadores e instructores de cursos en línea”, los autores exploran cómo los bibliotecarios pueden aplicar prácticas basadas en la investigación para el diseño instruccional y la pedagogía en línea al diseñar y entregar instrucciones para la configuración de aprendizaje totalmente en línea. Este informe explica el papel de los bibliotecarios en el aprendizaje en línea, como diseñadores, instructores o co-maestros. A lo largo de este informe, los autores contribuyentes abordan varias consideraciones sobre el aprendizaje en línea, que van desde fomentar la comunidad e integrar las redes sociales hasta tratar temas específicos del aprendizaje en línea y la evaluación. En todo momento, se proporcionan recursos y lecturas recomendadas.