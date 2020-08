¿Qué esperan y quieren exactamente los ciudadanos de una ciudad inteligente?

Street smart: Putting the citizen at the center of smart city initiatives.Capgemini Research Institute, 2020

Texto completo

Infografía

En el último informe del Capgemini Research Institute – Street smart: poner al ciudadano en el centro de las iniciativas de ciudades inteligentes – se encuestoencuestó a 10.000 ciudadanos en 10 países en abril de 2020, analizando los desafíos que enfrentan y su disposición a usar iniciativas de ciudades inteligentes. También se habló con 300 funcionarios de la ciudad sobre sus puntos de vista sobre las iniciativas de ciudades inteligentes y los desafíos de la implementación, entrevistando a varios gestores de la ciudad para conocer sus perspectivas sobre la implementación de la ciudad inteligente. Estos son los hallazgos eso:

La vida en la ciudad no es fácil: de hecho, uno de cada tres habitantes de la ciudad quiere abandonar su ciudad debido a los desafíos que enfrentan al vivir allí.

Las iniciativas de ciudades inteligentes benefician a las ciudades y atraen a los ciudadanos: cerca del 60% de los ciudadanos creen que las ciudades inteligentes son iguales a sostenibilidad y mejores servicios.

Los programas de ciudades inteligentes deberían centrarse en casos de uso clave, especialmente cuando se trata de servicios públicos, transporte y movilidad, los ciudadanos están ansiosos por usarlos y dispuestos a pagar más por ellos.

El progreso es lento: apenas el 22% de los funcionarios de la ciudad acaba de comenzar a implementar un puñado de iniciativas.

Para poner en marcha las iniciativas de la ciudad inteligente, los gestores de la ciudad y los ciudadanos deben trabajar con nuevas empresas, institutos académicos y fondos de capital de riesgo con un enfoque en la confianza, la innovación y los datos como los impulsores clave. Dicha colaboración debe esforzarse por crear una atractiva visión de ciudad inteligente basada en la sostenibilidad y la resiliencia. Debería convertir a los gesgestores de la ciudad en empresarios al tiempo que se garantiza que la protección y la confianza en los datos se incorpore a la forma en que se recopilan y utilizan los datos de los ciudadanos. Finalmente, también será clave una cultura de innovación y colaboración con ciudadanos y entidades externas.