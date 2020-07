Los bots de Twitter están difundiendo cantidades masivas de información errónea COVID-19.

Twitter Bots Are Spreading Massive Amounts of COVID-19 Misinformation By Thor Benson IEEE Spectrum.Posted 29 Jul 2020 | 19:00 GMT

Texto completo

En febrero, la Organización Mundial de la Salud calificó el torrente de información errónea sobre el coronavirus que fluye a través de Internet como una “infodemia masiva“. Desde entonces, la situación no ha mejorado. Si bien las plataformas de redes sociales han prometido detectar y etiquetar publicaciones que contienen información engañosa relacionada con COVID-19, no han detenido su aumento.

¿Pero quién es responsable de todas esas publicaciones engañosas? Para ayudar a responder la pregunta, los investigadores del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad de Indiana utilizaron una herramienta de su propia creación llamada BotometerLite que detecta bots en Twitter. Primero compilaron una lista de lo que llaman “dominios de baja credibilidad” que han estado difundiendo información errónea sobre COVID-19, luego usaron su herramienta para determinar cuántos bots compartían enlaces a esta información errónea.

Sus hallazgos, que presentaron en la reunión de este año de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, revelaron que los bots difundieron abrumadoramente información errónea sobre COVID-19 en lugar de contenido preciso. También descubrieron que algunos de los bots actuaban “de manera coordinada” para amplificar mensajes engañosos.