Evaluaciones de impacto de privacidad para repositorios digitales

Abraham Mhaidli, Libby Hemphill, Florian Schaub. Privacy Impact Assessments for Digital Repositories. International Journal Of Digital Curation

Vol 15 No 1 (2020)

DOI: 10.2218/ijdc.v15i1.692

Texto completo

Los repositorios de datos confiables garantizan la seguridad de sus colecciones. Argumentamos que también deben garantizar la seguridad de los datos del investigador y del sujeto humano. Aquí se demuestra el uso de una evaluación del impacto de la privacidad (PIA) para evaluar los posibles riesgos de privacidad para los investigadores que utilizan el Sistema de credenciales de investigación Open Badges de ICPSR como estudio de caso. Se presenta el flujo de trabajo y se discuten posibles riesgos de privacidad y mitigaciones para esos riesgos.