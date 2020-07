¿La presencia de complementos en medios sociales en el sitio web de una revista genera una mayor atención de los medios sociales en sus publicaciones de investigación?

Mousumi Karmakar, Sumit Kumar Banshal, Vivek Kumar Singh. Does Presence of Social Media Plugins in a Journal Website Result in Higher Social Media Attention of its Research Publications?. Scientometrics (2020)

DOI: 10.1007 / s11192-020-03574-7

Texto completo

Las plataformas de redes sociales han surgido ahora como un medio importante para una difusión más amplia de artículos de investigación; con autores, lectores y editores creando diferentes tipos de actividad en redes sociales sobre el artículo. Algunos estudios de investigación incluso han demostrado que los artículos que reciben más atención en las redes sociales pueden obtener mayor visibilidad y citas. Estos factores ahora están persuadiendo a los editores de revistas para que integren complementos de redes sociales en sus páginas web para facilitar el intercambio y la difusión de artículos en plataformas de redes sociales.

Muchos estudios anteriores han analizado varios factores (como el factor de impacto de la revista, el acceso abierto, la colaboración, etc.) que pueden afectar la atención de los artículos académicos en las redes sociales. Sin embargo, No hay estudios para analizar si la presencia de un complemento de medios sociales en una revista podría dar lugar a una mayor atención de los artículos publicados en las mismas.

Este documento tiene como objetivo cerrar esta brecha en el conocimiento mediante el análisis de una muestra de 99,749 artículos de 100 revistas diferentes. Los resultados obtenidos muestran que las revistas que tienen complementos de redes sociales integrados en sus páginas web obtienen menciones y compartimientos de redes sociales significativamente más altos para sus artículos en comparación con las revistas que no proporcionan dichos complementos. Los autores y lectores que visitan las páginas web de las revistas parecen ser los principales contribuyentes a la actividad de las redes sociales en torno a los artículos publicados en dichas revistas