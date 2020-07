Confesiones del bibliotecario: a veces juzgamos los libros por sus portadas

Librarian Confessions: We Sometimes Judge Books By Their Covers. Patch 2020

Ver original

El personal de la Biblioteca Pública de Mandel recomienda algunos títulos basados ​​en sus portadas

Todos sabemos que “la portada no es el libro “, pero todos lo hemos hecho: miramos una portada magnífica y asumimos que el libro debe ser bueno. O parecía una portada no tan atractiva y asumimos lo contrario. Sabemos que lo que está afuera puede no ser indicativo de lo que está adentro, pero los artistas de la portada hacen un gran trabajo tratando de atraernos sin importar qué. Utilizan sus habilidades de diseño para indicar qué tipo de libro es, lo que ayuda a los lectores a determinar si es un género, entorno, estado de ánimo, etc. que les interesa. Este verano, hemos retado a que elija un libro solo en base a su portada, y estamos aquí para darle algunas recomendaciones de libros con portadas que nos llamaron la atención.

Algunos ejemplos:

La elección de Teresa: A Dog’s Purpose por W. Bruce Cameron

Theresa dice: “Cuando ves los hermosos y conmovedores ojos del golden retriever en la portada de este libro, no puedes evitar recogerlo del estante para leerlo. ¡Además, es un gran libro! ”Realmente no puedes discutir con un perro adorable, especialmente uno que busca su propósito en la vida, o en el caso de este perro, durante varias vidas.

La elección de Jeremy: Underland: A Deep Time Journey de Robert Macfarlane

La portada de Underland es colorida, llamativa y quizás un poco vertiginosa, y la descripción del libro también lo es. La recomendación de Jeremy es “una exploración épica de los bajos fondos de la Tierra tal como existen en el mito, la literatura, la memoria y la tierra misma. En esta muy esperada secuela de su éxito de ventas internacional The Old Ways , Macfarlane nos lleva a un viaje extraordinario en nuestra relación con oscuridad, entierro y lo que yace debajo de la superficie del lugar y la mente “(del editor).

La elección de Lisa: The Soul of an Octopus : una exploración sorprendente de la maravilla de la conciencia por Sy Montgomery

La cubierta de la selección de Lisa te atrapa … con los ocho tentáculos. El pulpo flotante en la portada de este libro evoca el sentido de asombro del autor ante estas increíbles criaturas. The Soul of an Octopus es la exploración personal de Sy Montgomery sobre lo que hace funcionar a estas criaturas, y lo que ella encuentra es que su conciencia puede no ser tan diferente de la nuestra.