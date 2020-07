La mayoría del tiempo móvil de los estadounidenses se invierte en las aplicaciones

The Majority of Americans’ Mobile Time Spent Takes Place in Apps Article by Yoram Wurmser | Jul 9, 2020 | eMarketrr, 3 min read

Ver completo

La gran mayoría del tiempo móvil se gasta mientras se está conectado a Internet. Se estima que los adultos estadounidenses pasarán, un promedio de más de 4 horas diarias dedicadas a Internet móvil, y el 88% de ese tiempo se invierte utilizando aplicaciones. El porcentaje de aplicaciones continúa aumentando año tras año, aunque estas cifras pueden subestimar el tiempo en los navegadores móviles integrados, como los de Facebook o Twitter.

Este año, el 83% del tiempo dedicado a las tabletas lo dedicaremos a aplicaciones, un aumento continuo desde hace unos años.

En abril de 2020, el tráfico web móvil fue un 11,4% más alto que en abril de 2019, según datos de SimilarWeb. Más de la mitad (55,6%) de este tráfico móvil (entre los 100 sitios principales) se dirigió a editores de informática, electrónica y tecnología, que incluyen búsquedas y redes sociales bajo las definiciones de SimilarWeb.