Repensar las bibliotecas públicas en la era COVID-19

Rethinking public libraries in the COVID-19 era By Catherine ThompsonRecord Reporter Fri., July 3, 2020

En estos días, el auditorio en la sucursal principal de la Biblioteca Pública de Waterloo no es un lugar para reunir personas, sino para reunir los miles y miles de elementos en espera para los usuarios de la biblioteca.

Las bibliotecas públicas de la región han tenido que revisar por completo sus operaciones y sus espacios de trabajo en esta era de pandemia: en lugar de juegos y libros de mesa, la sección para niños en Waterloo está cubierta co carros cargados con material de la biblioteca, como máscaras faciales y escudos protectores se abren camino a través de cientos de artículos y solicitudes devueltos.

La pandemia también ha dejado en claro cuánto se valoran las bibliotecas, con usuarios llenos de gratitud una vez que se reanudaron los préstamos, y con el número de reservas casi duplicadas desde hace un año.

Durante tres meses, desde el 16 de marzo hasta mediados de junio, las bibliotecas estuvieron completamente cerradas, ofreciendo solo servicio en línea.

A mediados de mayo, las bibliotecas reabrieron sus puertas y se apresuraron a encontrar nuevas formas para que las personas pidan prestados y devuelvan materiales de la biblioteca de manera segura.

Por ahora, los usuarios se limitan a colocar retenciones y recoger lo que solicitaron cuando está disponible, pero han aprovechado la oportunidad de comenzar a pedir préstamos nuevamente.

Todas las bibliotecas en las tres ciudades y en el sistema de bibliotecas de la Región de Waterloo redujeron sus horarios y extendieron los tiempos de préstamo.

Las bibliotecas reasignaron personal, reutilizaron el espacio, trasladaron muebles, y obtuvieron suministros de máscaras y otros equipos de protección personal.

Las personas que no tienen acceso a Internet pueden llamar a la biblioteca y solicitar una reserva en un ordenador específico, o pueden hablar con un bibliotecario que les puede sugerir títulos que les gusten. Kitchener y Waterloo también ofrecen bolsas de libros sorpresa especiales llenas de una selección de libros para niños.

La respuesta pública ha confirmado lo que los bibliotecarios ya sabían, que la gente ama su biblioteca local. “La gente está feliz de estar de vuelta dentro de la biblioteca, aunque solo sea por unos minutos”, dijo Balch. “Un usuario dijo que, aparte de sus nietos, la biblioteca era lo que más extrañaba”.