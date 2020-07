Correlaciones entre la atención recibida por una investigación en los medios sociales y las citas científicas

Anderson, P. Sage… et al. Case Study Exploring Associations Between Popular Media Attention of Scientific Research and Scientific Citations. PLoS ONE 15(7): e0234912.

DOI: 10.1371/journal.pone.0234912

Texto completo

La asociación entre la mención de la investigación científica en los medios populares (p. Ej., Los principales medios de comunicación o las plataformas de redes sociales) y el impacto científico (p. Ej., Las citas) aún no se ha explorado por completo. El propósito de este estudio fue aclarar esta correlación, mientras se tienen en cuenta algunos otros factores que probablemente influyen en el impacto científico (por ejemplo, la reputación de los científicos que realizan la investigación y la revista académica en la que se publicó la investigación).

Para lograr este propósito, se evaluaron aproximadamente 800 artículos revisados ​​por pares que describen la investigación original para determinar el impacto científico, la atención de los medios populares y la reputación de los científicos / autores y el lugar de publicación. Se produjo un modelo de ecuación estructural que describe la relación entre el impacto no científico (medios populares) y el impacto científico (citas), al tiempo que representa la reputación del autor / científico y la revista.

El modelo resultante reveló una fuerte asociación entre la cantidad de atención de los medios populares dada a un proyecto de investigación científica y la publicación correspondiente y el número de veces que esa publicación se cita en literatura científica revisada por pares.

Estos resultados indican que (1) las publicaciones científicas revisadas por pares que reciben más atención en medios no científicos tienen más probabilidades de ser citadas que las publicaciones científicas que reciben menos atención de los medios populares, y (2) los medios no científicos están asociados con la agenda científica.

Estos resultados pueden informar a los científicos que utilizan cada vez más los medios populares para informar al público en general y a los científicos sobre su trabajo científico.

Estos resultados también podrían informar a los gestores de la enseñanza superior y los mecanismos de financiación de la investigación, que basan las decisiones en parte en el impacto científico.