¿Por qué fluctúan las métricas? Directrices para hablar con los gestotres

Why Do Measures Fluctuate? Metrics Report – Guidelines for Talking to Management. LIBER, 2020

Texto completo

Este informe es para quienes desde las bibliotecas están tratando de abordar los desafíos de las métricas en relación con la investigación. Asume una familiaridad con las métricas y sus fluctuaciones, y su objetivo es facilitar las discusiones con la administración.

El informe destaca las dificultades comunes cuando se discuten las métricas, así como los nuevos enfoques: DORA, el Manifiesto de Leiden, la marea métrica, que están siendo adoptados por ciertas instituciones. Con esta base establecida, se presentan pautas para participar y aumentar la comprensión entre la gerencia cuando se discuten indicadores de investigación responsables, junto con recursos adicionales.

Sobre la base de las experiencias del grupo de trabajo y las instituciones al abordar la cuestión de las métricas responsables con la administración, las recomendaciones en este informe están destinadas a ayudar a los bibliotecarios a explicar a la administración por qué fluctúan las medidas, un tema que los asistentes al taller en las conferencias LIBER destacaron como importante para abordar .