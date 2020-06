Encuesta Deloitte sobre consumo de medios digitales post COVID-19

Digital media trends survey, 14th edition COVID-19 accelerates subscriptions and cancellations as consumers search for value, 2020

Antes y después del COVID-19, los consumidores cargaron suscripciones de medios pagos y servicios gratuitos de muestra. A medida que crecen los costos, la competencia y la competencia de las suscripciones, sus opciones hoy podrían dar forma a la industria para la próxima década

Los consumidores estaban añadiendo, muestreo, y la cancelación del servicio en busca del mejor valor por su tiempo y dinero. Se suscribieron a un promedio de 12 servicios de medios y entretenimiento, a la vez que buscaron más entretenimiento gratuito y subsidiado, como la transmisión de video con publicidad. Con tantas opciones de entretenimiento, la competencia para atraer y retener clientes.

El consumo de medios ahora es más fluido y las 24 horas.. Lo que encontramos es que la historia de COVID-19 no es tanto “antes y después” como “antes y más rápido “.

Al mismo tiempo, es más difícil mantener a los clientes, más están cancelando los servicios. Las ofertas introductorias de tarifas gratuitas o reducidas, junto con contenido original atractivo, están atrayendo a suscriptores. Pero es probable que cancelen un servicio si el contenido se agota y no pueden justificar el precio total. El surgimiento de alternativas gratuitas, respaldadas por publicidad, hace que sea aún más crítico que los servicios de suscripción brinden valor, especialmente porque se enfrentan a la creciente competencia de los servicios de video en vivo y los videojuegos.

La situación es particularmente grave para las salas de cine, los deportes y los eventos en vivo que tuvieron cierres durante la crisis. Tienen el desafío de mantener el compromiso y la confianza, y competir con el costo, la comodidad. Es probable que las presiones aumenten cuando los consumidores tienen menos dinero para gastar: el 39% de los encuestados de COVID-19 informaron una disminución en los ingresos de sus hogares desde que comenzó la pandemia.