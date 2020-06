En 2020 la mayoría de las personas tendrán más conversación con bots que con su mujer

Erik Qualman, Technology Speaker, Socialnomics 2019

Erik Qualman es un líder digital que cada realiza unas estadísticas sorprendentes sobre nuestros datos y comportamientos en redes sociales, que se basan en fuentes de información fiables como SMS, GSM, Gatner… etc. . Su libro “Digital Leader” lo impulsó a ser votado como el segundo autor más simpático del mundo detrás de J.K. Rowling de Harry Potter. Su trabajo de Socialnomics ha estado presente en “60 Minutes to the Wall Street Journal”