Park City Library ofrece música en vivo en su local en apoyo a los músicos locales

The Music on the Patio

La serie “Music on the Patio” presentará conciertos acústicos semanales que se realizarán de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. los miércoles del 24 de junio al 2 de septiembre, gracias a una asociación entre la biblioteca, Friends of the Park City Library y Mountain Town Music, dijo Kate Mapp, bibliotecaria de servicios para adultos.

“Este es uno de los eventos más esperados del verano para la biblioteca y la comunidad, porque es como un puente que une el patio, la cafetería Lucky Ones y los músicos locales”, dijo Mapp (ver el calendario adjunto).

También es uno de los pocos lugares en Park City y el condado de Summit que ofrece música en vivo gratis durante la pandemia de coronavirus.

“Con el COVID, todos están tratando de descubrir cómo podemos estar juntos, por lo que tenemos la suerte de tener un patio y el campo de la biblioteca donde las personas pueden extenderse tanto como quieran para mantener el distanciamiento social”, dijo Mapp. “También tendremos algunos conos que también designarán áreas donde las personas pueden instalarse”.

“Aunque la música se amplifica, no es muy ruidosa, pero la gente todavía puede escucharla a través del campo de la biblioteca, que se conecta con el patio”, dijo. “Además, la biblioteca abrirá las grandes puertas corredizas de vidrio que se abren al patio, para que los usuarios de Lucky Ones también puedan disfrutar de la música”.

La idea original de Music on the Patio se inspiró en las actuaciones de cantautores en cafeterías en todo el país

“La idea es crear un pequeño ambiente para las personas que estaban sentadas afuera en un ambiente agradable, las personas que estaban allí prestando algunos libros, disfrutando de una taza de café o reuniéndose con alguien”, dijo. “Es un gran lugar para pasar el rato”.

Aunque Mountain Town Music quiere promover el talento local, Friends of the Park City Library, la organización sin fines de lucro que recauda dinero para complementar el presupuesto anual de la biblioteca a través de las cuotas de membresía, es el patrocinador principal de la serie de conciertos.

La biblioteca está actualmente abierta de manera limitada para los titulares de tarjetas de la biblioteca, y mantendrá restricciones durante los conciertos del miércoles, dijo Mapp.

“Los titulares de tarjetas de la biblioteca pueden reservar una sala para estudiar o usar una computadora”, dijo. “También pueden llamar para sacar un libro, y podemos entregárselos a la acera o encontrarse en el patio durante las presentaciones”.