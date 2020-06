Scite: más que un índice de citas

Josh Nicholson. scite: more than just a citation index. LIS bibliometrics, 2020

Scite

Josh Nicholson escribe sobre cómo usar Scite, una plataforma para descubrir y evaluar artículos científicos a través de Smart Citations. Smart Citations permite a los usuarios ver cómo se ha citado un artículo científico proporcionando el contexto de la cita y una clasificación que describe si proporciona pruebas que apoyen o contradigan la afirmación citada.

En diciembre de 2018, publiqué un artículo de opinión titulado “Resolviendo el problema de las noticias falsas en la ciencia”. No me refería a COVID-19, obviamente, sino a la ciencia en general y a cómo podemos saber qué es una investigación fiable. Esa pregunta es especialmente pronunciada hoy en día con una avalancha de investigaciones sobre COVID-19 que se están publicando, la mayoría de ellas sin revisión por pares, y la mayoría de ellas ampliándose directamente al público.

Este problema ha existido durante años, pero siempre se ha sentido como abstracto o como un problema académico. ¿No se puede reproducir un hallazgo en la investigación del cáncer? Eso es malo, pero no me afecta directamente. Ahora, cualquier informe científico sobre COVID-19 puede influir en lo que hace el mundo entero. Cada día tenemos conversaciones con nuestras familias y amigos sobre nuevos hallazgos científicos, discutiendo los méritos y defectos de los estudios como si fuéramos profesores titulares discutiendo la propuesta de un estudiante de doctorado. De la noche a la mañana todos nos hemos convertido en científicos de sillón.

Es sorprendente que la ciencia esté ahora en la vanguardia de la mente de todos, pero también puede tener consecuencias peligrosas. El Presidente de los Estados Unidos dijo recientemente, “HIDROXICLOROQUINA Y AZITROMICINA, en conjunto, tienen una oportunidad real de ser uno de los mayores cambios en la historia de la medicina”. Poco después, una pareja ingirió limpiador de peceras en un intento de evitar el COVID-19, porque contenía una forma de cloroquina; uno de ellos murió y el otro fue hospitalizado.

Ivan Oransky y Adam Marcus, fundadores de Retraction Watch, un sitio web de vigilancia del fraude científico, han escrito que “gran parte de las investigaciones que surjan en las próximas semanas resultarán ser poco fiables, incluso erróneas”. Estaremos bien si recordamos eso”.

¿Pero lo recordaremos? ¿Seremos capaces de identificar lo que resultó correcto y lo que resultó incorrecto? ¿Podemos hacer eso ahora?

Esto es algo con lo que trato diariamente como co-fundador y CEO de scite. scite probablemente se describe mejor a los no científicos y no bibliometristas como Rotten Tomatoes pero para artículos científicos. Usamos la inteligencia artificial para que cualquiera pueda ver si la afirmación hecha en un artículo científico ha sido apoyada o contradicha por una investigación posterior. Para un bibliómetra, somos un índice de citas, y aunque compartimos muchas similitudes con otros índices de citas, como Web of Science, Scopus o Dimensions, hacemos las cosas de forma bastante diferente. Específicamente, mostramos el contexto de la citación o “citación” que rodea a las citaciones recibidas por un resultado de investigación individual; utilizamos el aprendizaje profundo para clasificar las declaraciones de citación por la función retórica. Por ejemplo, ¿la citación del artículo original apoya o contradice la conclusión o recomendación del artículo original? En otras palabras, ¿la investigación anterior es confirmada o refutada por la nueva investigación? Nuestro objetivo es ayudar a avanzar en los indicadores de citación más allá de los datos y métricas cuantitativos, para proporcionar más datos cualitativos y contextuales a la comunidad de bibliométricos, y ofrecer específicamente una orientación útil a los no científicos.

scite no es una solución perfecta y no hay una solución perfecta, pero la innovación de nuevas herramientas, como scite, PubPeer y Get The Research, ofrecen a los científicos y a los no científicos la posibilidad de consumir, digerir y evaluar los resultados de la investigación por su cuenta; sostenemos que puede ser sumamente útil para determinar la veracidad de los artículos de investigación, incluidos los artículos recientes sobre COVID-19. Por ejemplo, este artículo, publicado el 22 de febrero concluye: “Tanto los niveles de IL-6 como de IL-10 mostraron aumentos sostenidos en el grupo grave en comparación con el grupo leve”, lo que sugiere que dos moléculas de señalización específicas son más prevalentes en la enfermedad COVID-19 grave que en la leve. ¿Podemos confiar en ese hallazgo? ¿Lo han probado otros? Mirándolo no se puede saber. Con scite, puedes ver que sólo cinco días después, aparece otra preimpresión con pruebas de apoyo para esta afirmación. Los autores afirman: “De acuerdo con el estudio de Wan S [7] y Liu J [8], este estudio también encontró que los niveles de IL-6 e IL-10 estaban asociados con la severidad de la neumonía COVID-19”.

Hasta la fecha, hemos analizado más de 16 millones de artículos científicos, 60k relacionados con el coronavirus, produciendo más de 600 millones de declaraciones de citas clasificadas como las frases citadas anteriormente, y actualmente añadiendo ~10M por día. Sin embargo, para identificar realmente qué investigación es confiable o no, necesitamos acceder a cada artículo científico que se haya escrito. Esto ha sido un reto dado que la mayoría de las investigaciones están encerradas detrás de los muros de pago. Afortunadamente, los principales editores académicos como Wiley, The British Medical Journal, Karger, Rockefeller University Press, y otros han comenzado a compartir estos con scite. Algunos incluso han empezado a mostrar información de scite directamente en sus artículos.

Estamos entusiasmados con las posibilidades que ofrece la bibliometría para ayudar a los científicos y a los no científicos a comprender mejor la ciencia y nos gustaría invitar a los investigadores a utilizar nuestros datos (de forma gratuita) para realizar sus propios estudios.