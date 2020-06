Por qué Open Library de Internet Archive no es una biblioteca real

Hoffelder, Nate. Why the Internet Archive’s The Open Library is Not a Real Library 13 June, 2020

Texto completo

Uno de los argumentos más comunes de los defensores del sitio del Archivo de Internet, The Open Library, es que es una biblioteca. Señalan que presta libros electrónicos con licencias que caducan y tecnología DRM bastante similar a la que usan las bibliotecas públicas a través de Overdrive.

Lo que esperan que pase por alto es que The Open Library no obtiene sus libros electrónicos como lo hacen las bibliotecas reales. Una biblioteca real paga licencias de libros electrónicos de distribuidores legítimos como Overdrive o Biblioteca, mientras que The Open Library compra y escanea copias impresas usadas, y luego comparte copias de los escaneos. (Esta es la razón por la cual cuatro editores presentaron una demanda por infracción de derechos de autor la semana pasada).

Open Library incluso alienta a las personas a donar sus libros para que pueda escanearse y distribuirse. Incluso tienen una página en su sitio dedicada al esfuerzo donde proporcionan argumentos confusos a los partidarios sobre la legalidad del proyecto.

Las bibliotecas obtienen los libros electrónicos de un distribuidor legalmente autorizado, asegurando que el editor y el autor recibieran un pago por su trabajo. Cuando The Open Library presta un libro electrónico, realmente no se le paga a nadie.

La simple verdad es que The Open Library no actúa como otras bibliotecas porque no es una biblioteca, es un sitio pirata.

Nate Hoffelder es el fundador y editor de The Digital Reader