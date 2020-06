Préstamo de libros de la biblioteca mediante drones para los niños de Virginia

Google-backed drones will drop library books so kids in Virginia can do their summer reading. Rachel Lerman. The Washington Post. June 10, 2020 at 1:00 p.m.

Ver noticia

Kelly Passek, una bibliotecaria del Distrito Escolar del Condado de Montgomery, pensó la idea de entregar libros de la biblioteca mediante drones para alentar a más niños a leer y seguir observando el distanciamiento social. Wing, una compañía de Alphaber (Google) entregará los libros a los niños

Passek, una bibliotecaria de secundaria, fue una de los primeros clientes de un servicio de entrega de drones lanzado en Christiansburg, Virginia, el año pasado por Wing, una compañía propiedad de Alphabet, matriz de Google. Después de comprobar la rapidez con que se entregaron los artículos y las comidas en su hogar, también solicitó a la compañía que se hiciera cargo de los libros de la biblioteca. La compañía dijo que sí, y los primeros libros salieron esta semana. “Creo que los niños estarán encantados de saber que serán los primeros en el mundo en recibir un libro de la biblioteca por dron”, dijo Passek, que trabaja para las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery.

Cómo la pandemia ha dificultado especialmente que muchas familias sigan recibiendo material de lectura gratis hasta que las bibliotecas públicas vuelvan a abrir, el servicio de entrega de libros de la biblioteca de Wing está disponible para cualquiera de los aproximadamente 600 estudiantes del distrito que viven en el área de entrega. No tendrán que devolver los libros hasta que la escuela comience nuevamente en el otoño.

La entrega de aviones no tripulados ha sido una promesa anticipada de las compañías tecnológicas desde que el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, mostró un prototipo sorpresa durante una entrevista en 2013.

Ahora el año escolar ha terminado y ese programa de entrega de libros ha terminado. Es hora de los drones. Passek está haciendo gran parte del trabajo de respaldo: recibirá los pedidos de libros de los estudiantes a través de un formulario de Google, buscará el libro en cualquiera de las bibliotecas del distrito, lo empaquetará y lo llevará a las instalaciones de Wing para entregarlo.