Mejores prácticas de gestión de revistas académicas: Cuentos desde las trincheras

Academic Journal Management Best Practices: Tales from the Trenches. Scholastica, 2020

Segunda edición completamente renovada de “Academic Journal Management Best Practices: Tales from the Trenches” con nuevos consejos de optimización del flujo de trabajo editorial y estudios de casos, así como una nueva sección sobre la planificación estratégica de la revista.

¿Qué pasos pueden dar los equipos de las revistas para hacer que sus procesos de revisión por pares sean más eficientes y mejorar la productividad del equipo? Esa es la pregunta que se formuló cuando se publicó la primera edición de Academic Journal Management Best Practices en 2015. Desde entonces, el panorama de las revistas ha seguido evolucionando a un ritmo rápido.

Hoy en día, además de la optimización del flujo de trabajo de la revisión por pares, los directores y editores de revistas tienen más consideraciones que nunca antes, desde los nuevos requisitos de metadatos e indexación hasta las normas de publicación digital y los mandatos de acceso abierto, y la edición continúa. Dada la naturaleza cada vez más polifacética de la gestión de revistas y los cambios en las normas de revisión por pares y de publicación, era hora de hacer algunas actualizaciones.

Al igual que la primera edición, este libro electrónico reúne las mejores ideas de los expertos en gestión de revistas académicas en STEM, Humanidades y las Ciencias Sociales, abarcando las últimas mejores prácticas de optimización de la revisión por pares, así como nuevas secciones sobre el crecimiento de las publicaciones y la planificación estratégica.

El libro cubre los aspectos fundamentales de la gestión de revistas, comenzando en el nivel táctico con conocimientos que ayudarán a optimizar los flujos de trabajo de revisión por pares y a aumentar el volumen de sus presentaciones. A continuación, pasa a las formas de abordar la planificación y el desarrollo estratégico de las revistas a nivel de título individual y de programa de publicación. Aprenda a hacerlo: