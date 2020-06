Sistemas de información hospitalaria para la era digital.

Hospital Information Systems for the digitally-enabled era. Arthur D. Little, 2020

Texto completo

Una nueva ola de innovación dentro de la asistencia sanitaria está impulsando la necesidad de sistemas de información hospitalaria más avanzados, robustos y escalables

La atención de la salud está experimentando un cambio de paradigma impulsado por varios factores. Están surgiendo nuevos modelos de atención, se está pasando de la enfermedad al bienestar y los costos siguen aumentando en medio de una creciente demanda de atención personalizada a largo plazo y la necesidad de que los pacientes participen en la gestión de la atención. El aumento de los gastos en la prestación de servicios de atención de la salud a nivel mundial es insostenible, lo que hace que la innovación y la transformación sean imperativas para la sostenibilidad. En este punto de vista, Arthur D. Little analiza cómo los proveedores de servicios de salud están comenzando a reorientar sus inversiones en otras tecnologías centrales de los sistemas de información de los hospitales, y cómo los proveedores de tecnología están adaptando sus soluciones y servicios para satisfacer estas necesidades.