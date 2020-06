Quaranzine: las bibliotecas recogen las historias personales de sus comunidades durante la cuarentena en fanzines

Libraries Collect COVID-19 Stories in Quaranzines.

by Gina Murrell

Library Journal Jun 01, 2020 | Filed in News 2020

Las bibliotecas recogen historias sobre COVID-19 en cuarentenas, La cuarentena es una forma creativa que permite a los individuos y comunidades procesar pensamientos y emociones difíciles relacionados con la pandemia de COVID-19, y se está convirtiendo en una forma artística y terapéutica de hacer frente a esta época única y difícil de la historia.

Un fanzine (mezcla de fan y revista o -zine) es una publicación no profesional y no oficial producida por entusiastas de un determinado fenómeno cultural (como un género literario o musical) para el gusto de otros que comparten su interés. El término fue acuñado en un fanzine de ciencia ficción de octubre de 1940 por Russ Chauvenet y se popularizó por primera vez dentro del fandom de ciencia ficción, y a partir de ahí fue adoptado por otras comunidades. Por lo general, los editores, redactores, escritores y otros colaboradores de artículos o ilustraciones de fanzines no son remunerados. Tradicionalmente los fanzines circulan gratuitamente o por un costo nominal para sufragar los gastos de envío o de producción. A menudo se ofrecen copias a cambio de publicaciones similares, o de contribuciones de arte, artículos o cartas de comentarios (LoC), que luego se publican.

Bibliotecas grandes y pequeñas están inmersas la cuarentena. La cuarentena es una salida creativa que permite a los individuos y a las comunidades procesar pensamientos y emociones difíciles sobre la pandemia COVID-19. Las “fanzines”, publicaciones de bricolaje tradicionalmente producidas en forma impresa para un público limitado, han sido durante décadas una forma de autoexpresión “esotérica”. Sin embargo, la cuarentena está emergiendo ampliamente como una forma artística y terapéutica de hacer frente a este momento único y difícil de la historia.

“Cuando las cosas se ponen difíciles, los resistentes se vuelven artistas”, observó Diane Kresh, directora de la biblioteca de la Biblioteca Pública de Arlington (APL),, en su introducción a la Quaranzine de su biblioteca, una revista en línea compuesta por contribuciones de la comunidad local y publicada semanalmente en el sitio web de la biblioteca. Liz Laribee, bibliotecaria de programas y asociaciones de APL, propuso la idea de Quaranzine. “Tuve la idea inicial y desarrollé la estructura del programa”, dijo Laribee. “Pero las decisiones tomadas al respecto y la construcción real de la publicación es un proyecto de grupo de principio a fin.” Cuando se le presentó la idea de la Cuarentena, Kresh dijo: “La propuesta me llegó completamente hecha. Me considero un tipo artístico y encontré la idea inmensamente atractiva.”

Un comité editorial está a cargo de la Cuarentena de APL. Laribee: “Una vez que obtuve el visto bueno para seguir la idea, me puse en contacto con algunos miembros del personal para que me aconsejaran sobre quiénes podrían estar interesados y disponibles para trabajar en Quaranzine, y luego me puse en contacto con esas personas.

Los criterios se limitaron debido al formato del zine existente en línea. Las presentaciones deben estar en un formato fotográfico de 2-D, tener la capacidad de ser escaneadas, o ser algún tipo de documento de Word o PDF. Las imágenes debían ser claras, y con un diseño uniforme

Las presentaciones a Quaranzine han tratado desde poesía a collages, ensayos a pinturas, fotografías a dibujos, y cómics a postales. Para el número inaugural de Quaranzine, el personal de APL creó todo el contenido; en los números posteriores, sin embargo, la gran mayoría del trabajo ha venido de las comunidades locales. “Recibimos más de 300 presentaciones en las primeras dos semanas”, dijo Laribee, “así como docenas de comentarios y correos electrónicos de apoyo del personal y de la comunidad en general. Las contribuciones que hemos recibido son una verdadera instantánea de la diversidad en nuestra comunidad”

De acuerdo con Laribee, APL publicará Quaranzine mientras las sucursales de la biblioteca permanezcan físicamente cerradas durante la pandemia. “Una vez que el proyecto esté completo”, dijo Laribee, “tenemos un plan para incluir las versiones impresas de cada edición en el archivo de nuestro Centro de Historia Local”. También haremos que las versiones digitales estén disponibles a través de PDF para que los individuos puedan imprimir copias para ellos mismos”.

“Creo que tener esto servirá como una cápsula del tiempo en el futuro”, dijo Ortiz. “Este proyecto está documentando cómo nuestra comunidad, e incluso a mayor escala toda el área metropolitana de D.C., ha estado lidiando con la pandemia”. Haciéndose eco de los sentimientos de Ortiz y Laribee, Kresh dijo, “La cuarentena nos ayuda a todos a aceptar los tiempos que estamos viviendo. Y complementa nuestro trabajo en curso para recoger objetos, diarios y similares de la comunidad para nuestro Centro de Historia Local. COVID-19 pasará, con el tiempo, las historias y los recuerdos recogidos permanecerán”.

La respuesta ha sido tremenda (“La mayoría de la gente a la que llegamos se emociona al participar”, dijo Freedman), con más de 70 fanzines relacionados con COVID-19 en la colección en menos de dos meses después de la convocatoria inicial. “Hasta ahora, se puede ver cómo en varios de los fanzines se habla del racismo antiasiático, del intercambio de información (fabricación de máscaras de bricolaje, jardinería urbana y lectura de tarot, por nombrar algunos de los más diversos) y de los sentimientos de miedo y soledad”, dijo Freedman. “Una estudiante de los Barnard hizo un fanzine sobre la comida que su familia dejó junto a la puerta del dormitorio de su hermana autoaislada, que había regresado de sus estudios en el extranjero”. Estas son las historias que a menudo no se escuchan en las noticias. Las fanzines han existido desde hace mucho tiempo como un medio para dar cabida a las voces no convencionales, y las cuarentenas no son diferentes en ese sentido. “La gente que hace las cuarentenas no es la misma que la que informa sobre la vida de la pandemia en la TV, en el periódico y en otros medios, y tienen diferentes historias que contar”.