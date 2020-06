Eurobarómetro: Actitudes sobre el impacto de la digitalización en la vida cotidiana

Special Eurobarometer 503: Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives. Comisión Europea, 2020

Texto completo

La Comisión Europea ha publicado una encuesta del Eurobarómetro que presenta las opiniones de los ciudadanos europeos sobre el impacto de la digitalización y la automatización en la vida cotidiana. Los ciudadanos europeos ven la digitalización y la automatización principalmente como una oportunidad, pero piden que se invierta en servicios de Internet mejores y más rápidos, así como en políticas públicas eficaces que acompañen los cambios, en particular en ámbitos como el empleo, la privacidad y la salud personal. Los resultados también muestran que cuanto más informadas estén las personas o utilicen las tecnologías, más probable es que tengan una opinión positiva sobre ellas y que confíen en ellas.

Impacto positivo de las tecnologías digitales en la sociedad, la economía y la calidad de vida: