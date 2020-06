COOlition S contribuye a la consulta de la UNESCO sobre un instrumento normativo sobre ciencia abierta

cOAlition S contributes to the UNESCO consultation for a standard-setting instrument on Open Science

Open Science encarna la necesidad de transformar y democratizar todo el proceso científico para garantizar que la ciencia realmente impulse y permita el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en beneficio de todos.

La UNESCO, como la Agencia de las Naciones Unidas con un mandato para la Ciencia, es la organización global legítima habilitada para construir una visión coherente de la Ciencia Abierta y un conjunto compartido de principios y valores compartidos. En febrero la UNESCO lanzó una consulta mundial para desarrollar un instrumento normativo sobre ciencia abierta, a través de una encuesta en línea en inglés , francés y español,diseñada para realizar aportes de todas las regiones y las partes interesadas, sobre aspectos, beneficios y desafíos de Open Science en todo el mundo.

COOlition S, como defensores confirmados de la apertura en el panorama científico, acogen con beneplácito la iniciativa global para Open Science lanzada por la UNESCO y están listos para ayudar brindando asesoramiento, colaborando y compartiendo buenas prácticas. El siguiente documento responde a la consulta en línea de la UNESCO sobre el desarrollo de la Recomendación sobre Ciencia Abierta.