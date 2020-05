ACRL lanza una revisión por pares abierta para el libro “Envisioning the Framework: A Graphic Guide to Information Literacy”

La serie Publications in Librarianship (PIL) de ACRL, una colección revisada por pares de libros que examinan teorías e investigaciones emergentes, está lanzando su segunda revisión por pares abierta, para Envisioning the Framework: A Graphic Guide to Information Literacy, editada por Jannette L. Finch.

El manuscrito está abierto para comentarios hasta el lunes 13 de julio de 2020. Está disponible para su revisión, y agradecen y alentan la participación:

Primero, a través de los documentos de Google aquí , donde los participantes deberán usar su cuenta de Google y solicitar acceso de edición antes de comentar. Hacerlo significa aceptar el código de conducta del revisor.

Una versión en PDF del manuscrito está disponible para su revisión en el sitio web de ACRL. Los comentarios deben enviarse a Daniel C. Mack a dmack@umd.edu.

Se espera que la publicación del Marco se publique en la primavera de 2021.