Fomentar la adhesión a valores y principios en la publicación científica: un caso para estrategias de evaluación

Katherine Skinner,

Sarah Wipperman. Encouraging Adherence to Values and Principles in Scholarly Publishing A case for assessment strategies. Educopia, 2020

Este libro blanco explora la relación entre los diversos proveedores de servicios de publicación científica y los valores académicos que creemos que deben guiar su trabajo. Se comienza con una breve definición de la misión académica y luego se analiza cómo las motivaciones de lucro han llegado a dominar el mercado actual de las publicaciones académicas. A continuación, se estudia cómo los actores académicos de una serie de antecedentes de las partes interesadas han producido una amplia gama de más de 100 declaraciones, documentos y manifiestos de “valores y principios” con la esperanza de recalibrar el panorama de las publicaciones académicas.