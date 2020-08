Lista de verificación de evaluación de la publicación por parte de bibliotecas universitarias

Skinner, K., & Lippincott, S. Values and Principles Framework and Assessment Checklist. Next Generation Library Publishing, 2020. https://doi.org/10.21428/6ffd8432.5175bab1

Texto completo

Ver también Encouraging Adherence to Values and Principles in Scholarly Publishing A case for assessment strategies.

El proyecto Next Generation Library Publishing (dirigido por Educopia Institute, California Digital Library, and Stratos, en colaboración co COAR, LYRASIS, and Longleaf Services y Arcadia) trata de mejorar los canales de publicación y las opciones disponibles para los autores, editores y lectores mediante el fortalecimiento, la integración y la ampliación de la infraestructura de publicación académica para apoyar a los editores de bibliotecas. Además de desarrollar herramientas y flujos de trabajo de publicación interoperables, explorando cómo crear modelos que se alineen de forma explícita y demostrativa con los valores académicos.

Next Generation Library Publishing Project (NGLP) invita a la comunidad a dar su opinión sobre el borrador de la publicación del marco de valores y principios y las herramientas de la lista de verificación de evaluación diseñado para evaluar e incentivar una mayor concordancia entre las herramientas, servicios y plataformas de publicación y las comunidades académicas y el público a los que sirve. A la espera de los comentarios del público, su publicación definitiva está prevista para 2021 para su amplia utilización.