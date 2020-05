Guía básica de recursos musicales para la formación de la Library of Congress

Melisa Capozio Jones. K-12 Music Education Resources at the Library of Congress A Bibliographic Guide to Materials and Collections for Educational Instruction. Washington: Library of Congress, 2020.

Texto completo

La guía contiene recursos generales proporcionados por la Biblioteca sobre el uso de recursos primarios en el aprendizaje en el aula, así como recursos específicos de música compartidos de la División de Música, el Centro Americano de Vida Folk y el Centro Nacional de Conservación Audiovisual (NAVCC).

También incluye cerca de un centenar de colecciones digitales accesibles en el sitio web de la Library of Congress que se centran o están relacionadas con las artes escénicas. Estas colecciones provienen de toda la biblioteca y cubren una amplia gama de períodos de tiempo, temas y culturas. La lista de colecciones incluye identificadores de categoría que indican si una colección está centrada en la música o el baile, y si es específica de los Estados Unidos o internacional. Estos identificadores se han agregado para permitir a los usuarios una forma de encontrar colecciones que se alineen con los estándares específicos del plan de estudios, ahorrándoles tiempo y energía.

Otros recursos que se han vinculado en la guía incluyen podcasts alojados en la Biblioteca, cientos de conciertos y conferencias en línea, y exhibiciones en línea, todo lo cual se puede integrar en los planes de lecciones virtuales.