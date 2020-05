Del acceso abierto a la ciencia abierta: El camino de la realidad científica a la comunicación científica abierta

Christian Heise ; Joshua M. Pearce. “From Open Access to Open Science: The Path From Scientific Reality to Open Scientific Communication”. SAGE Open May 10, 2020

DOI: 10.1177/2158244020915900

Aunque la apertura de la investigación se considera un modelo apropiado y que marca tendencia para la futura comunicación científica, todavía puede ser difícil poner en práctica la ciencia abierta. ¿Qué tan abierta y transparente puede ser una obra científica? Este artículo investiga el potencial para hacer que toda la información y todo el proceso de trabajo de un proyecto de investigación como una tesis doctoral sea accesible de forma completa y libre en Internet con una licencia abierta y libre tanto en su forma final como completamente trazable en su desarrollo. La respuesta a la pregunta inicial, el autoexperimento y la consiguiente demanda de apertura, planteó varios retos para un estudiante de doctorado, la institución y los reglamentos de examen, que siguen basándose en la publicación de una obra escrita y terminada individualmente que no puede ser vista por el público durante el proceso de creación.

En el caso de los datos y otros documentos, la publicación no suele planificarse ni siquiera después de su terminación. Este estado de cosas en el uso de la ciencia abierta en las Humanidades se comparará con las mejores prácticas de la ciencia abierta en Física. Las razones y los factores de influencia de los desarrollos abiertos en la ciencia y la investigación se presentan, probados empírica y experimentalmente en el desarrollo de la primera tesis doctoral completamente abierta en Humanidades.

Los resultados de este estudio en dos partes muestran que es posible publicar todo lo relacionado con el estudio, la calificación y el proceso de investigación del doctorado tan pronto como sea posible, de la forma más completa posible y bajo una licencia abierta.