La British Library pide a los niños de la nación que escriban libros en miniatura

Alison Flood. British Library asks nation’s children to write miniature books in lockdown. The Guardian, 2020

Hace doscientos años, los niños Brontë cosieron paquetes de azúcar de papel marrón, tiras de papel tapiz y papel de escribir viejo para crear libros del tamaño de un sello para que sus soldados de juguete los leyeran. Hoy, la British Library hace una llamada a los niños de la nación para que sigan sus pasos y escriban sus propios libros pequeños, que formarán parte de una “Biblioteca Nacional de Libros en Miniatura para el mundo del juguete” en línea.

Inspirado en la colección de “gemas en miniatura” de la biblioteca, que abarca desde los 600 volúmenes en miniatura en la casa de muñecas de Queen Mary hasta la Biblioteca Infantil del tamaño de una caja de fósforos del editor John Marshall, el proyecto está respaldado por autores e ilustradores, incluidos Axel Scheffler y Jacqueline Wilson, cada uno de los cuales ha creado su propio libro para la biblioteca.

El objetivo del proyecto es ayudar a a los lectores jóvenes a ganar confianza al jugar a ser autores, ilustradores, encuadernadores y bibliotecarios.

La biblioteca está pidiendo a los niños que compartan sus libros en miniatura caseros con su cuenta de Twitter @BL_Learning usando el hashtag #DiscoveringChildrensBooks, o que los envíen por correo electrónico a learning@bl.uk. y se encargará a un ilustrador que cree una estantería virtual para mostrar el trabajo.