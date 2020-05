Estrategias de visibilidad para la producción científica en revistas electrónicas de acceso abierto revisión sistemática de literatura

May Portuguez Castro, Marisol Rey Castillo, Marcela Georgina Gómez Zermeño. Estrategias de visibilidad para la producción científica en revistas electrónicas de acceso abiertorevisión sistemática de literatura. Education in the knowledge society (EKS), ISSN-e 2444-8729, ISSN 1138-9737, Nº. 20, 2019

Una de las principales finalidades de la publicación es ejercer impacto en la nueva generación de conocimiento a través de la citación. Publicar no es suficiente: para trascender es necesario ser citado. Sin embargo, el asunto es complejo y requiere atención desde varios frentes, uno de ellos, las estrategias de visibilidad que permitan futuras citaciones. La presente revisión sistemática de literatura (SLR) tiene por objeto analizar artículos sobre impacto de citas, producidos desde 2016 hasta 2018, registrados en las bases de datos Scopus y Web of Science, con el fin de identificar estrategias de visibilidad de la producción científica. El trabajo se centra en tres focos: el contexto y tipo de estudios realizados sobre el tema, las estrategias usadas y recomendaciones para incrementar la citación en revistas de acceso abierto. Entre los hallazgos se destaca el uso de la Internet como eje para la visibilidad a partir de diversas herramientas y se recomiendan diferentes estrategias para ser replicadas en este tipo de publicaciones.