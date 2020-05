Con la pandemia, los servidores de preprints se ven desbordados de papers y buscan nuevos métodos de revisión rápida

How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research. Nature. 7 may 2020

Las normas de publicación están cambiando rápidamente para la ciencia relacionada con la pandemia de coronavirus, ya que los científicos de todo el mundo realizan investigaciones a velocidades vertiginosas para abordar la crisis. Como consecuencia los servidores de preprints, donde los científicos publican manuscritos antes de la revisión por pares, se han visto desbordados de estudios. Los dos más populares para la investigación de coronavirus, bioRxiv y medRxiv, han publicado cerca de 3.000 estudios sobre el tema.

Los méritos de los servidores son claros: los resultados pueden difundirse rápidamente, potencialmente informando políticas y acelerando la investigación que podría conducir al desarrollo de vacunas y tratamientos. Pero su popularidad destaca el escrutinio que reciben estos estudios. Sin una revisión por pares, es difícil verificar la calidad de los trabajos, y compartir una ciencia deficiente podría ser perjudicial, especialmente cuando la investigación puede tener efectos inmediatos en la práctica médica.

Eso está llevando a que plataformas que incluyen bioRxiv y medRxiv, amejorar sus procedimientos habituales de detección. Hace poco tiempo también un grupo de editores y organizaciones académicas de comunicación, que inicialmente incluyen a eLife, Hindawi, PeerJ, PLOS, Royal Society, F1000 Research, FAIRsharing, Outbreak Science y PREreview, está trabajando en iniciativas y estándares para acelerar el proceso de revisión y garantizar que el rigor y la reproducibilidad deben seguir siendo primordiales. El grupo emitió una “Carta de intención abierta” lanzando una iniciativa para garantizar una revisión rápida, eficiente y responsable del contenido sobre COVID-19.

Para abordar la necesidad de una revisión rápida, los editores han personas con experiencia relevante que se unan a una lista de revisores rápidos. Los miembros de la iniciativa incluyen Outbreak Science Rapid PREreview, una plataforma donde los investigadores pueden solicitar o proporcionar revisiones rápidas de preprints relacionadas con brotes.

La iniciativa está pidiendo revisores voluntarios con experiencia adecuada relevante sobre COVID-19, de todas las etapas y disciplinas profesionales, para agregar sus nombres a una “lista rápida de revisores“. Al hacerlo, estos revisores se comprometerán a tiempos de revisión rápidos y a un acuerdo inicial de que sus revisiones e identidad se pueden compartir entre los editores y revistas participantes si las presentaciones se redirigen por cualquier motivo.

Además, el grupo está pidiendo a todos los posibles revisores, ya sea que se suscriban a la lista de revisores rápidos o no, que ayuden a identificar y resaltar preprints relevantes y cruciales sobre COVID-19 lo antes posible, para optimizar el tiempo limitado de los revisores expertos.