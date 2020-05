Lego, aprendizaje y risas: cómo trabajan las bibliotecas durante los cierres en la cuarentena

Jane Dudman. Lego, learning and laughter: how libraries are thriving in lockdown.The Guardian 2020 / 05 / 06

Las bibliotecas del Reino Unido están en el corazón de las comunidades locales a medida que aumenta el volumen de préstamos, las impresoras producen equipos de protección PPE y el personal se vuelve creativo en línea.

“Gran parte de nuestro trabajo se trata de interacción social. Especialmente en bibliotecas más pequeñas, a veces somos los únicos que la gente ve en una semana ”, dice Carol Stump, bibliotecaria jefe del consejo de Kirklees en West Yorkshire. “Queríamos asegurarnos de incluso con las bibliotecas cerradas, las personas aún pudieran acceder a nuestros servicios. Y sentimos que podrían alegrarse de una conversación ”.

Stump dirige un equipo de 110 empleados de la biblioteca. Muchos de ellos se han redistribuido durante la pandemia, pero los que aún trabajan para el servicio de la biblioteca se mantienen en contacto con la población local, especialmente los mayores de 70 años. Las llamadas ayudan a las personas a sentirse menos aisladas y el personal de la biblioteca puede verificar si tienen suficientes alimentos y medicamentos. suministros, o necesita otro soporte. Un hombre de 90 años, por ejemplo, no puede hacer el viaje habitual que hacia a la biblioteca para leer el periódico local, pero ahora puede leerlo en línea. “Esta muy bien. La gente se siente muy agradecida “, dice Stump.

El cambio repentino de prestar servicios en un espacio físico a un espacio en línea ha sido un desafío para el personal y los usuarios, pero también ha destacado el papel vital de los servicios de biblioteca y las habilidades del personal. Desde el desafío Lego de Orkney hasta la hora del cuento de Truro en las sesiones en el hogar, los bibliotecarios están ideando formas innovadoras de mantenerse involucrados con los usuarios y entre ellos.

Si bien muchos miembros del personal de la biblioteca han sido reasignados a roles de emergencia con sus consejos, como trabajar en líneas telefónicas de ayuda, empacar y distribuir paquetes y trabajar como registradores, aquellos que aún están en sus roles principales están viendo un salto en la demanda de todo tipo de servicios digitales.

Los préstamos en línea se han disparado desde el 23 de marzo, cuando las bibliotecas del Reino Unido cerraron. Hampshire, por ejemplo, ha informado un aumento del 770% en la absorción de sus servicios digitales. En el este de Yorkshire, el personal de la biblioteca está trabajando con una estación de radio local para alentar a los niños a unirse a su Big Spring Read-In, mientras que las bibliotecas de Manchester enfrentan un desafío creativo para los jóvenes.

Suffolk, lanzó un nuevo servicio de asesoramiento en línea . “Es fácil olvidar lo que hacemos como bibliotecarios públicos, que es proporcionar información en la que se puede confiar”, explica Krystal Vittles, jefe de prestación de servicios de la biblioteca de Suffolk. “Algunos cuestionan por qué necesitamos bibliotecarios para esto cuando tenemos Internet, pero incluso las personas más conocedoras de Internet están preocupadas acerca de en qué confiar, y estamos capacitados para esto”. También permite al personal tener una conversación, aunque en línea, con las personas como lo harían en la vida real. “Podemos reírnos un poco con los usuarios”.

Los bibliotecarios también usan las redes sociales para compartir momentos con usuarios, como una conversación en Twitter sobre marcadores interesantes que han encontrado en los libros de la biblioteca, incluida una moneda de After Eight todavía en su envoltorio y una tarjeta Blockbuster (“un artefacto antiguo apropiado” “).

El personal y los lectores también están creando grandes cantidades de contenido en línea, con un tiempo de poesia que alcanza más de 2,000 vistas.

El bibliotecario Ian Anstice, editor de Public Libraries News , ha escrito que la pandemia ha destacado el ingenio y la capacidad del personal de la biblioteca. “Covid-19 ha sido para los servicios de biblioteca el equivalente de lo que fue la segunda guerra mundial para la fabricación de armas”, escribe. “De repente, en una semana en muchos casos, los bibliotecarios han cambiado a los servicios en línea”.

Poder demostrar el valor de los servicios para sus comunidades, y ser apreciado por los políticos locales, es una buena noticia para muchas bibliotecas después de años de recortes: desde marzo de 2018, cerraron 127 bibliotecas británicas , con 35 cierres más que el año siguiente.

También ha habido inversión durante la crisis. Arts Council England ha anunciado una subvención de £ 1,000 para cada uno de los 151 servicios de biblioteca pública en Inglaterra para ayudarlos a comprar nuevas colecciones digitales.

Las bibliotecas están encontrando formas innovadoras de usar recursos, incluido el uso de impresoras 3D y cortadoras láser para producir equipos de PPE. En Gateshead, donde las bibliotecas se convirtieron recientemente en parte del servicio de salud pública del consejo, un pequeño equipo dedicado comenzó a imprimir válvulas de mascarilla para el personal del hospital local y ahora pasó a producir visores para hogares de cuidado local, utilizando una red de impresoras 3D en bibliotecas y los hogares de las personas.

Al igual que en otras áreas, parte del personal de la biblioteca de Gateshead ha sido redistribuido. Un empleado ayudó a un residente a recuperar sus servicios públicos después de haber estado fuera durante semanas. “Los empleados de la biblioteca se adaptan perfectamente a este nuevo rol”, dice Walters. “Son intrínsecamente creativos y positivos, y abordan las diversas necesidades de los clientes a través de su trabajo normal. Esta es solo una versión muy mejorada de lo que hacen día a día “.