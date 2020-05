¿Por qué no se citan los datos y qué hacer al respecto?

Peter Buneman, Greig Christie, Jamie A Davies, Roza Dimitrellou, Simon D Harding, Adam J Pawson, Joanna L Sharman, Yinjun Wu, Why data citation isn’t working, and what to do about it, Database, Volume 2020, 2020, baaa022, https://doi.org/10.1093/databa/baaa022

Se describe un sistema que genera automáticamente a partir de una base de datos seleccionada una colección de publicaciones breves convencionales (resúmenes de citas) que describen el contenido de varios componentes de la base de datos. El propósito de estos resúmenes es garantizar que los contribuyentes a la base de datos reciban el crédito apropiado a través de las medidas utilizadas actualmente, como los índices h. Además, estos resúmenes también sirven para dar crédito a publicaciones y personas que son citadas por la base de datos. Al hacer esto, tenemos contar con la granularidad: ¿cuántos resúmenes se deben generar para representar efectivamente las contribuciones a una base de datos? También tenemos que lidiar con la evolución: ¿por cuánto tiempo puede servir un resumen dado como referencia apropiada cuando la base de datos está evolucionando? Describimos una revista específicamente diseñada para contener estos resúmenes de citas.