IFLA. “Alivio a corto plazo, resultados a largo plazo: Cinco maneras de incluir las bibliotecas en los paquetes de estímulo”.

Los impactos de la pandemia de COVID-19 no solo se medirán en términos de salud. En todo el mundo, los medios de vida se ven afectados por las medidas adoptadas para evitar una mayor propagación de la enfermedad. Por supuesto, estos impactos económicos son probablemente el menor de dos males, y ciertamente mejor que dejar que el virus se propague sin control. No obstante, necesitan atención, dado que el desempleo y la pobreza también tienen costos humanos muy reales. En respuesta, los gobiernos están comenzando a desarrollar paquetes de estímulo, programas de gasto para ayudar a las personas a volver al trabajo y, de hecho, construir un futuro mejor. Hay muchas razones para que las bibliotecas participen en estas, más allá de cualquier apoyo brindado al personal de la biblioteca que está suspendido de empleo o que pierden sus trabajos. Por lo tanto, este blog analiza cinco formas en que los paquetes de estímulo podrían incluir bibliotecas. En cada caso, la atención se centra en medidas que no solo proporcionarán alivio a corto plazo al ayudar a preservar empleos e ingresos, sino que también tendrán un efecto positivo a largo plazo.

Sugerencia 1: aumentar los presupuestos de adquisición de bibliotecas para aumentar las compras de libros en las librerías locales

En un ejemplo que ya se ha implementado en Barcelona, ​​un aumento en los presupuestos para las adquisiciones de bibliotecas traerá beneficios inmediatos a las librerías locales (siempre y cuando los modelos de adquisiciones funcionen de esta manera), ayudándoles a sobrevivir a la crisis. Los autores y editores también se beneficiarán, por supuesto. La renovación y actualización de las existencias significará que las bibliotecas pueden ofrecer una selección más amplia en el futuro. Tal paso también ayudaría a aquellas bibliotecas que han tenido que reasignar fondos para comprar libros electrónicos en respuesta a la demanda en la crisis.

Sugerencia 2: Apoyar la renovación de los edificios de la biblioteca para mejorarlos como espacios de aprendizaje y bienestar.

Si bien la industria de la construcción puede ser una de las que pueda reiniciarse antes que otras, es probable que sufra en general cualquier caída en la economía en general. Como resultado, contratar empresas de construcción (idealmente locales) para llevar a cabo las renovaciones necesarias o útiles de los edificios de la biblioteca proporcionaría trabajo útil y reduciría el desempleo. A largo plazo, los edificios de bibliotecas más atractivos y mejor diseñados serán más adecuados para proporcionar servicios para apoyar el aprendizaje y el bienestar en la comunidad, así como, con suerte, ser más respetuosos con el medio ambiente.

Sugerencia 3: Desarrollar habilidades entre quienes trabajan en bibliotecas para apoyar la inclusión de manera efectiva

Desafortunadamente, es probable que veamos un aumento del desempleo en muchos países como resultado de la pandemia, ya que millones de personas deberán buscar nuevo trabajo, lo que potencialmente requiere nuevas habilidades y conocimientos. Las bibliotecas ya han desarrollado un papel importante para ayudar a las personas en estas situaciones en los últimos años, y es probable que esto se fortalezca aún más ahora. Para hacerlo, necesitarán apoyo adicional, ya sea a través de recibir capacitación ellos mismos o mediante la contratación de personal nuevo. En ambos casos, esto significará que están en mejores condiciones para ayudar a sus comunidades a recuperarse a largo plazo.

Sugerencia 4: Actualice las instalaciones de conectividad y acceso a Internet en bibliotecas y más allá

Incluso en los países más ricos, todavía hay personas en el lado equivocado de la brecha digital, que carecen de conexión, hardware, habilidades y / o confianza para aprovechar al máximo Internet. Las iniciativas de inclusión digital pueden incluir pasos como mejorar la conectividad a las bibliotecas como puntos de acceso público, instalar tecnologías Wi-Fi de largo alcance para que las comunidades puedan beneficiarse, renovar terminales y dispositivos (incluso para préstamos) y programas de habilidades. Todo esto impulsará el empleo a corto plazo (especialmente si se utilizan soluciones locales en la medida de lo posible), pero también dejará a las personas y a las sociedades mejor posicionadas para aprovechar nuevas oportunidades a largo plazo (¡incluso si la pandemia regresa!). Los 50 millones de dólares asignados al Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha centrado solo en esto.

Sugerencia 5: Apoyar la programación cultural centrada en los creadores locales.

El sector cultural ha sido particularmente afectado por la crisis, al menos en aquellos sectores que dependen de que las personas puedan viajar y unirse. Desaparecidas estas posibilidades, y el hecho de que Internet solo ofrece una solución parcial, existe el riesgo de que muchos creadores deban renunciar a escribir o realizar un trabajo completo para encontrar otro trabajo. Los paquetes de estímulo pueden ayudar a prevenir esto al apoyar la programación cultural, ya sea en línea o eventualmente en persona, asociada con las bibliotecas. Las residencias, cursos u otros proyectos pueden proporcionar una línea de vida a los creadores, pero también significan una vida cultural más rica en las comunidades, apoyando el bienestar y la educación para todos a largo plazo