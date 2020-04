Los 10 libros más censurados en 2019 en Estados Unidos: fundamentalmente libros infantiles de contenidos LGBTQIA+

ALA Posts “Top 10 Most Challenged Books in 2019” Chicago: ALA, 2020

Top 10 Most Challenged Book Lists (1990-)

La Oficina de Libertad Intelectual de la ALA rastreó hasta 377 casos de censura a los materiales y servicios de bibliotecas, escuelas y universidades en 2019. En total, se seleccionaron 566 libros. Aquí están los “10 libros más censurados en 2019”, junto con las razones citadas para la censura de los libros:

1. “George”, de Alex Gino

Razones: para evitar la controversia; para el contenido LGBTQIA+ y su carácter transgénero; porque las escuelas y bibliotecas no deben “poner en manos de un niño libros que requieran ser discutidos”; por sus referencias sexuales; y por entrar en conflicto con un punto de vista religioso y la “estructura familiar tradicional”.

2. “Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out,”, por Susan Kuklin

Razones: El contenido LGBTQIA+, por “su efecto en cualquier joven que lo lea” y por la preocupación de que sea sexualmente explícito y sesgado.

3. “Last Week Tonight with John Oliver Presents A Day in the Life of Marlon Bundo”, de Jill Twiss, ilustrado por EG Keller

Razones: El contenido y los puntos de vista políticos LGBTQIA+, por la preocupación de que “está diseñado para contaminar la moral de sus lectores”, y por no incluir una advertencia sobre su contenido

4. “Sex is a Funny Word,” de Cory Silverberg, ilustrado por Fiona Smyth

Razones: Por el contenido de LGBTQIA+; para discutir la identidad de género y la educación sexual; y por las preocupaciones de que el título y las ilustraciones eran “inapropiados”

5. “Prince & Knight”, de Daniel Haack, ilustrado por Stevie Lewis Razones: presentar un matrimonio gay y contenido LGBTQIA+; por ser “un intento deliberado de adoctrinar a niños pequeños” con el potencial de causar confusión, curiosidad y disforia de género; y por entrar en conflicto con un punto de vista religioso.

6. “I Am Jazz”, de Jessica Herthel y Jazz Jennings, ilustrado por Shelagh McNicholas

Razones: Contenido LGBTQIA+, por la incluión de un personaje transgénero, y por enfrentar un tema que es “sensible, controvertido y políticamente controvertido”

7. “La historia de la sirvienta”, por Margaret Atwood

Razones: blasfemia y por “vulgaridad y matices sexuales”

8. “Drama”, escrito e ilustrado por Raina Telgemeier Razones: El contenido LGBTQIA+ y por la preocupación de que va en contra de los “valores/morales de la familia”

9. La serie de Harry Potter de J. K. Rowling

Razones: se refiere a la magia y la brujería, por contener maldiciones y hechizos reales, y porque los personajes que utilizan “medios nefastos” para alcanzar sus objetivos

10. “And Tango Makes Three, de Peter Parnell y Justin Richardson, ilustrado por Henry Cole Reason: Contenido LGBTQIA

En cuanto al tipo de material censurado. El 55% son libros, el 22% programas y conferencias. 8% películas y un 5% medios sociales, juegos, bases de datos

En que lugares. El 66% Bibliotecas públicas, un 19% en Bibliotecas escolares, 12% en escuelas , un 2% en universidades y un 1% en prisiones

Quienes proponen la censura son en un 13% la administración, 12% instituciones religiosas, 8% bibliotecarios y profesores, 3% políticos, 1% estudiantes