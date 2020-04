Primeras bibliotecas públicas y ciudadanía colonial en el hemisferio sur británico

Atkin, Lara ; Comyn, Sarah ; Fermanis, Porscha ; Garvey, Nathan. “Early Public Libraries and Colonial Citizenship in the British Southern Hemisphere” Springer Nature, Cham, 2019

Este libro Pivot de acceso abierto es un estudio comparativo de seis bibliotecas públicas coloniales tempranas en Australia, Sudáfrica y el sudeste asiático del siglo XIX. Basándose en conceptualizaciones en red del imperio, marcos transnacionales y paradigmas de la “nueva historia imperial” que privilegian las “interculturas” coloniales y metropolitanas imbricadas, analiza el papel de las bibliotecas públicas en la configuración de un programa de educación cívica anglófona, creación de conocimiento científico y modernización en el hemisferio sur británico.

Los seis capítulos del libro analizan modelos y precedentes institucionales, lectura de públicos y tipos, libros y catálogos y redes científicas regionales para demostrar la importancia de estas bibliotecas para la construcción de la identidad colonial, la ciudadanía, y el autogobierno nacional, así como trazar su influencia en la configuración de las percepciones de clase social, género y raza.

Utilizando material de fuente primaria del archivo digital ‘Catálogos de libros del hemisferio sur colonial’ recientemente completado, el libro argumenta que las bibliotecas públicas desempeñaron un papel formativo en el discurso público colonial, contribuyendo a debates más amplios sobre la ciudadanía imperial y el estado-nación en diferentes áreas geográficas, fronteras culturales y lingüísticas