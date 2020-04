Navegando por la ‘Infodemia’: cómo las personas en seis países acceden y califican las noticias e información sobre el coronavirus

“Navigating The ‘Infodemic’: How People In Six Countries Access And Rate News And Information About Coronavirus”. NY: Reuters, 2020

Informe publicado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en la U. de Oxford.

En el informe, se utilizan datos de encuestas recopilados a fines de marzo y principios de abril de 2020 para documentar y comprender cómo personas de seis países (Argentina, Alemania, Corea del Sur, España, Reino Unido y EE. UU.) Accedieron a noticias e información sobre COVID-19 En las primeras etapas de la pandemia global, cómo califican la confiabilidad de las diferentes fuentes y plataformas en las que confían, cuánta información dicen que encuentran y su conocimiento y respuestas a la crisis del coronavirus.

Resultados clave: