Los bibliotecarios de la Universidad de Tulane ayudan a proporcionar información crítica a los equipos de la OMS

University librarians help provide critical information to WHO teams. Amanda Morlas

La Dra. Lina Moses, miembro de la facultad de la Universidad de Tulane, una experta epidemióloga y ecóloga de enfermedades en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Tulane, fue enviada a Ginebra, donde trabajó en la respuesta COVID-19 durante los últimos dos meses. Al recibir informes de publicación diarios, Moisés se encarga de distribuir rápidamente la información científica más impactante a los equipos de respuesta operativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto implica la evaluación diaria de una gran cantidad de literatura crítica sobre todos los aspectos del nuevo virus relevante para la prevención de la infección y el tratamiento de las personas infectadas.

Trabajando con los bibliotecarios y estudiantes de posgrado de la OMS, Moses busca continuamente nueva información sobre COVID-19. “Uno de los muchos elementos que no tienen precedentes sobre este brote es el gran volumen de publicaciones que salen”, señaló. “En este momento, se trata de llevar la información correcta a los equipos correctos lo más rápido posible”.

Con tanta información para gestionar y curar, Moses buscó el apoyo de Elaine Hicks, su enlace de la Rudolph Matas Library of the Health Sciences en Tulane. Hicks, que posee una Maestría en Salud Pública de Tulane además de su título en Biblioteconomía y Documentación, creó “Librarian Reserve Corps (LRS)”, una versión bibliotecaria de ciencias de la salud del Medical Reserve Corps (MRS). El MRS es una red nacional de voluntarios organizados localmente para mejorar la salud y la seguridad de sus comunidades.

“Los bibliotecarios están en una posición única para utilizar nuestros conocimientos y habilidades para participar en un rol de respuesta”. Dijo Hicks. “Library Research Corps es un enfoque global de crowdsourcing de bibliotecarios para una necesidad inmediata de información”.